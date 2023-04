Juhtkiri

Äripäev

12. aprill kell 12:27







Kui automaks, siis mitte kaua mõeldud kööbakas

Foto: Anti Veermaa

Automaksuga kokku korjata kavatsetav rahahunnik on suur ning kipub kõnelema sellest, et ennekõike kehtestatakse maks ikkagi selleks, et eelarveauke lappida. Tuleb teha paremini, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev möönab, et printsiibis on automaks igati loogiline maks, eriti kui käsitleda seda ühekorraga nii vara kui saastamise maksustamisena. Praktika on paraku märksa ebaloogilisem – raske on leida automaksu vormi, mis ühelt poolt teenib ka muud eesmärki peale riigikassa täitmise, ent teisalt ei löö ühtegi ühiskonnagruppi ebaproportsionaalselt palju.