Äripäev osales märtsis Land Roveri maastikusõidupäeval. Ehkki sedalaadi üritustel on tänavu 75. sünnipäeva tähistava margi tegemistes tähtis koht ja pikk ajalugu, viidi see Eestis läbi esmakordselt. Ilm sattus säärase ettevõtmise jaoks ideaalne: paksu lume ja sooja päikesega. Foto: Automotiiw

Auto|Piloot. "Patuse" Defenderi lumeproov

Nüüd on see siis järele proovitud – uus Land Rover Defender tõepoolest maastikuomadustes ei tingi, olgugi et sõidab asfaldil nagu ontlik linnamaastur.

"Läheme siit üle kraavi. Ilusti saab, ärge üldse muretsege. Ettevaatust betoonist purdega paremal."

Me polnud veel Peetri aleviku vahelt väljagi saanud, kui sooritasime manöövri, mis oli ekstreemsem offroad kui – olgem ausad – lõviosa uutmoodi Defenderitest eales näeb. Too päev aga alles algas.

Ent kõigepealt peategelasest endast.

Uusversiooni pärispatt

Ärme püüagi teha nägu, et alates 2020. aastast valmistatav kaasaegne Land Rover Defender on sama eriline auto nagu ikooniline vana "defekas". No ei ole. Või et sellega sihitakse samasugust ostjaskonda. Tuhkagi!

Kriitikud võivad öelda, et see on Viimsi traktor, mille suurimaks vallutuseks jääb reaalses elus tutskem kollane äärekivi.

Algupärane Land Rover sündis II maailmasõja järgse aja kitsikuses minimalistliku murdmaastikuautona ning jäi Briti autotööstuse saamatuse tõttu konveierile sedavõrd kauaks, et ühel hetkel moodustas selle ruraalne olek moodsa ilmaga neetult võluva kontrasti. "Maa-Roverist" sai nähtus. See kilises, kolises, põrutas ja mürises, oli otsast ääreni vussis ergonoomikaga ning ajast ja arust, kuid mõjus niisugusena nagu sõnnikuhõng kastesel heinamaal pärast hästilõhnastatud seltskonnas lõputult kerglase jutu keerutamist.

Uus Defender on ontlik linnamaastur. Ses tähenduses, et sellega igapäevaselt sõitmine ei nõua ühtegi kompromissi. Pooltes äriklassi autodes kohatav ZFi kaheksaastmeline automaatkast vahetab käike, juhiabid-andurid-kaamerad aitavad džiibimürakaga navigeerida, õhkvedrustus triigib teid ning Meridiani 11 kõlariga audiosüsteem mängib lemmikuid. Ja Land Roveri puutemajandus kuulub minu meelest parimate hulka. Vanal mudelil polnud tolmukindlaid uksigi!

Ühesõnaga: konformismile trääsa näitavatest kiiksuga inimeste maasturist on saanud neljarattaline, millega vurab kesiganes piisavalt paksu rahakotiga inimene mistahes triviaalsel ajendil.

Selles seisnebki Defenderi uusversiooni pärispatt. Kriitikud võivad öelda, et see on Viimsi traktor, mille suurimaks vallutuseks jääb reaalses elus tutskem kollane äärekivi.

Ometigi teame me, et maastikuomadustes Land Rover ei tinginud. Vastupidine olnuks legendaarse defeka järeltulija puhul vähemalt sama suur pühaduseteotus kui laisa minekuga Ferrari.

Ühel märtsikuu päeval õnnestus nüüdis-Defenderi teevälised võimed korralikult proovile panna. Tervitused möödunud talvest!