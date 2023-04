Artikkel

Volkswagen ID. Buzz on tänu disainile auto nagu kuldse retriiveri kutsikas – kõik lähevad elevile! Söakamad küsivad ka, kas tohib silitada. Foto: Andras Kralla

Auto|Piloot. Hipibussi uusversioonile on üksjagu andeks anda ... aga sa annadki

Volkswagen on teinud mikrobussi, mis pakub emotsiooni rohkem kui praktilisust.

Isegi helikoptervanem, kes loeb kanepiseemneõli meelemürgiks ega luba poega enne täisealiseks saamist murutraktorile, võib vana hipibussi nähes tunda vastupandamatut tungi minna sellega kogupere autoreisile. Mõtted masinakesele hüüdnime andnud tegelaste eluviisidest ning teadmine, et selle ninata esiosa tugevaimad kohad on esireas istujate põlved, ei pruugi samuti aidata. Niisugune on emotsiooni jõud ja ikoonilise bussi – passinimega Volkswagen Type 2 – pärand.

Nüüd, see tähendab pärast paarkümmend aastat (!) vahelduva eduga sammude seadmist ja avalikkuse õrritamist, on Volkswagen saanud maha hipibussi uusversiooniga.

Hipibussid, uus ja vana. Väga erinevad ning ometi sarnased. Foto: Volkswagen

Puhas stiilitoode

Volkswagen ID. Buzz, kaua tehtud kaunike, liigub puhtalt elektriga ning on juttude järgi võimalikult keskkonnasõbralikult toodetud. Näiteks sõitjateruumis kasutatakse loomse naha asemel pigem koostisosi, mida hajameelsed pikajuukselised keeranuks kehvemal ajal pläru sisse. Üks valikus olev tekstiil sisaldab ookeanist kokku korjatud plasti. Tõsilugu!

Sel on nina, kuid disainerid andsid endast parima, et luua visuaalselt vastupidine mulje. Sel ei ole ümmargusi esitulesid, ent ID. Buzzi leed-maatriks-silmades leidub midagi inimlikku, autosse hinge süstivat.

Mõõdud erinevad samuti suuresti, välja arvatud kõrgus, mis on algupärase mudeliga lausa sentimeetri pealt võrdne. Pikkust on üle 40 ja laiust üle 20 sentimeetri enam. Rääkimata massist – ID. Buzz kaalub eelkäijast ligi kaks ja pool korda rohkem!

Type 2 ID. Buzz Pikkus 4,28 m 4,71 m Laius 1,72 m 1,99 m Kõrgus 1,94 m 1,94 m Tühimass 1047 kg 2408 kg

Sisulises mõttes jäljendab hipibussi taaskehastus armastatud originaali muidugi sama vähe kui kaasaegne Mini või Fiat 500gi. Põrnika tehnikale rajatud Type 2 oli võimalikult praktiline ja kättesaadav kaubik, hiljem ka mikrobuss ja matkaauto. Tõigas, et see nii neetult nunnu on, maksab süüdistada lihtsuses peituvat geniaalsust.

ID. Buzz pole kuskilt otsast minimalistlik, vaid puhas stiilitoode. Taskukohasus on asendunud silmast vee välja võtva hinnalipikuga (sellest allpool). Ning ehkki suvaline linnamaastur paistab sellega võrreldes seest kitsas nagu jäneseurg, ei saa praktilisuselegi hosiannat lauda (selleni kah jõuame).

Sõitjateruumis kasutatud materjalid näevad paremad välja kui teistes ID-perekonna Volkswagenites, aga puutemajandus on ikka sama närvesööv. Laekaid-panipaiku leidub piisavalt, tuuleklaas jääb esireas olijatest väga kaugele. Foto: Andras Kralla

Tänapäeval ei taha loomulikult keegi vana hipikat ratsionaalsetel põhjustel. Ikka emotsiooni pärast. Ja emotsionaalset laksu pakub ka uus hipibuss. Kas just samasugust ja sama võimast, aga pakub. Tänu disainile on see auto nagu kuldse retriiveri kutsikas – kõik lähevad elevile! Söakamad küsivad ka, kas tohib silitada.

ID. Buzz liigitub ainuüksi seetõttu kordaminekuks. See on Volkswageni elektrilise ID-perekonna veenvaim liige, kuid selgi leidub puudusi, mida andeks anda.