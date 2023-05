Teede-ehitaja: neljarajalised maanteed valmivad 100 aasta pärast, kui üldse

Argus saab olema rohepöörde suurim vaenlane

Rohepööre on päriselt suur reform, rõhutas riigikontrolör Janar Holm. „Päris reform tähendab seda, et sellel saab olema võitjaid ja kaotajaid ning seetõttu on kokkulepped selle elluviimiseks väga rasked tulema. See on kaelamurdev väljakutse riigile ja kõigile, kes selles protsessis osalevad.“

Rohepööre on päriselt suur reform, rõhutas riigikontrolör Janar Holm. „Päris reform tähendab seda, et sellel saab olema võitjaid ja kaotajaid ning seetõttu on kokkulepped selle elluviimiseks väga rasked tulema. See on kaelamurdev väljakutse riigile ja kõigile, kes selles protsessis osalevad.“