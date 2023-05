Opositsioon taastaks riigikogu töö korraks ja oma tingimustel

Tarmo Tamm: kuidas Käsmus küttepuid tehti

Et kõik ausalt ära rääkida, peab tunnistama, et Käsmus toimus eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses tõepoolest metsaraie, mille käigus kohalikud elanikud tegid enda maal puid, selleks et kütta soojaks oma tuba ja saun, kirjutab riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tarmo Tamm (Eesti 200).

