Eesti Energia eksjuht võitis kohtus äripartnereid: “Varga peas põleb müts!”

Kisub inetuks: Eesti Energia eksjuhi suhted äripartneritega jooksid karile

Kunagi Eesti Energiat juhtinud Sandor Liive ja suhtekorraldusfirma Callisto teiste osanike vahelt on läbi jooksnud suur paks must kass ning Liive on läinud kentsakas äritülis oma äripartnerite vastu kohtusse.