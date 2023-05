Eesti majatootja läheb Rootsis kohtusse ja võttis appi nimeka investori

Rootsi eksportiv ettevõtja koondab töölisi: see on valus!

Skandinaavia kinnisvarahinnad ja ehitusturg on pöördunud langusesse ning see räsib eksportivaid Eesti ettevõtjaid. Moodulmajade ehitaja sõidab sel aastal veel seniste lepingute najal, kuid mööblitööstur on pidanud juba kärpima ja koondama.