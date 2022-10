Rootsi eksportiv ettevõtja koondab töölisi: see on valus!

Neiser Groupi juhatuse esimees Jori Pekka Ala-Jyrä loodab Skandinaavia kukkumise asendada Saudi Araabia ja Dubaiga. Foto: Liis Treimann

Skandinaavia kinnisvarahinnad ja ehitusturg on pöördunud langusesse ning see räsib eksportivaid Eesti ettevõtjaid. Moodulmajade ehitaja sõidab sel aastal veel seniste lepingute najal, kuid mööblitööstur on pidanud juba kärpima ja koondama.

Pehmet mööblit tootva Neiser Groupi juhatuse esimees Jori Pekka Ala-Jyrä tõdes, et kuna ettevõtte tootmismaht on sel aastal kukkunud umbes kolmandiku võrra, siis on tulnud juba töötajaidki koondada. "See on valus, sest jube keeruline on töötajaid saada ja ei tahaks nendest lahti saada, aga igalt poolt tuleb kärpida,” tõdes Ala-Jyrä.

