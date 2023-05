Kiibitööstuse suurtegijad seavad sammud Jaapanisse

Raadiohommikus: müü aktsiaid mais

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel räägib, kas investorid peaksid endiselt jälgima vana tõde, mis ütleb, et aktsiaid tasub müüa mais, et need siis alles sügisel tagasi osta. Samuti vaatame aktsiaturgudel toimuvat ja uurime, kas viimase aja optimismil on alust.

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel räägib, kas investorid peaksid endiselt jälgima vana tõde, mis ütleb, et aktsiaid tasub müüa mais, et need siis alles sügisel tagasi osta. Samuti vaatame aktsiaturgudel toimuvat ja uurime, kas viimase aja optimismil on alust.