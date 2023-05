Kaja Kallas: kahtlustan, et Eesti ettevõtted liigutavad sanktsioneeritud kaupa Kesk-Aasia kaudu Venemaale

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas rääkis Äripäeva raadios, et talle valmistab muret kahese kasutusega kiipide ekspordi hüppeline kasv Eestist Kesk-Aasia riikidesse.

Kallas märkis, et tänavu jaanuari-veebruari võrdluses on märkimisväärselt kasvanud Eesti eksport Kasahstani, Kõrgõzstani, Gruusiasse, Armeeniasse ja Usbekistani. Tema sõnul on eksport kasvanud just pooljuhtide ehk kiipide hulgas. "Teatavasti on need sanktsiooni all," ütles ta.