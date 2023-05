Jaapani aktsiaturg rallib 30 aasta kõrgeimale tasemele

Mitmel Aasia aktsiaturul näidatakse kasvu punase värviga ning langust rohelisega vastupidiselt lääneriikidele. Foto: AP/Scanpix

Kolmapäeval rohelises sulgunud suuremad USA aktsiaindeksid andsid neljapäeval hoogu ka Aasia aktsiaturgudele alustada päeva kasvuga.

Investorid on optimistlikud, et USA riik pankrotti ei lähe ning sellega on võetud ka turgudel rohkem riske. Aasia aktsiaturud alustasid neljapäeval USA aktsiaindeksite eeskujul päeva tõusuga. Jaapani aktsiaturud jätkavad rallit ning on kolme kümnendi kõrgeimal tasemel. Jaapani aktsiaturgudele annavad hoogu lisaks välisinvestorite huvile ka kasvav eksport ja nõrgenev Jaapani jeen, mis kasvatab huvi regiooni vastu.