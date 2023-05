Uudised

Raadiohommikus: müü aktsiaid mais

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel räägib hommikuprogrammis, millal on õige aeg aktsiaid müüa. Foto: Andras Kralla

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel räägib, kas investorid peaksid endiselt jälgima vana tõde, mis ütleb, et aktsiaid tasub müüa mais, et need siis alles sügisel tagasi osta. Samuti vaatame aktsiaturgudel toimuvat ja uurime, kas viimase aja optimismil on alust.

Viimaseid uudisid idumaailmast kommenteerib foundME.io tegevtoimetaja Tarmo Virki. Juttu tuleb nii foundME enda uudistest kui Bolti plaanidest konkurent ära osta, aga ka Ampleris toimuvast ja muust.

Pärnu Juhtimiskonverentsil osalevad Eesti suurimate ja mõjukaimate ettevõtete juhid, kes jagavad oma kogemusi, kuidas raskustega toime tulla ja selle käigus saada paremaks juhiks. Ühtlasi kuulutatakse konverentsil välja Eesti aasta parim juht. Kohapeal toimuvast ja kuuldust jagab oma muljeid Äripäeva konverentside toimetuse juht Marili Niidumaa.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Simo Sepp ja Laura Saks.

Päev jätkub viie saatega.

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Kui mehi diskrimineeritakse töökeskkonnas pikkuse pärast, siis naistel on sama mure kehakaaluga. Korpulentsemad naised saavad rikastes riikides vähem palka. Mõnikord on väga paksul naisel kehakaalu kaotamine sama tulus kui magistrikraadi omandamine. Isegi kui kehakaalul pole tööülesannete täitmisel sisuliselt mingit tähtsust.

Arenenud riikides olevat vaesed inimesed paksemad, kuid tegelikult kehtib see ainult naiste, mitte meeste puhul. Kas kehakaalu pärast diskrimineerimine on maailmas tõusvas või langevas trendis ning kui palju võib korpulentsus palgast maha võtta, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Seekordses saates teeme juttu Euroopa Liidu eelarvest: kes sellesse raha kannavad ja kes sealt kõige rohkem kasu saavad, kuidas kujunevad eelarve prioriteedid ja millised on kõige tuntumad objektid ja projektid Eestis, mida Euroopa fondide abil on finantseeritud. Stuudios on Rahandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja Kadri Tali ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Ave Schank-Lukas. Saadet juhib Hando Sinisalu

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Luubi alla võetakse peaminister Kaja Kallase süüdistused, justkui Eesti ettevõtjad vangerdavad Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvale ja saadavad sinna endiselt kaupu, mida ei tohiks. Veel lahkavad ajakirjanikud stuudios Eesti ja Läti riiklike postifirmade tüli, pätiks osutunud advokaadi lugu ja tõstatavad küsimuse, kas tõesti pani maksuameti endine juht end teadlikult väga tõsisesse huvide konflikti olukorda nii et silm ka ei pilkunud.

Tulises arvamussaates kommenteerivad nädalasündmusi ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe, Martin Johannes Teder ja Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 „Läbilöök“. Külas on Sydney olümpiavõitja, mitmevõistleja, endine kergejõustiklane ja omanimelise spordikooli omanik Erki Nool, kes on oma sportlaskarjääris olnud silmapaistvalt edukas. Lisaks karjääri jooksul kamaluga teenitud tiitlivõistluste medalitele õnnestus Noolel tänavu veebruaris pälvida esimene medal ka treenerina. Saates räägime, milline on olnud tema teekond ja läbilöök sportlase, treeneri ja poliitikuna. Vastuse saavad küsimused, mida on vaja selleks, et spordis tippu jõuda, mis on kõige tähtsam doping ning kuidas näeb Nool päevakajalisi poliitsündmusi. Saadet juhib Alyona Stadnik.

15.00–16.00 „Tervisetark“. Kroonilised reumaatilised haigused esinevad Eestis üha sagedamini, ka on sellistel haigetel on tihti teisi kaasuvaid haigusi ning patsientide hea ravitulemus on võimalik vaid haige, tema reumatoloogi, teiste eriarstide ja perearsti omavahelises koostöös ja teineteisemõistmises. Saates kuulame kahte ettekannet Eesti Reumaliidu, Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Äripäeva Meditsiinikonverentside korraldatud reumafoorumilt, mis sel aastal kandis pealkirja „Terviklik patsient“. Saate esimeses pooles räägib perearst dr Doris Karask sellest, kuidas reumapatsienti perearsti juures jälgitakse ning milline võiks koostöö olla. Saate teises pooles räägib PERHi sisehaiguste kliiniku endokrinoloog-ülemarst dr Anu Ambos, miks on diabeediga patsientidel kõrgem luumurdude risk ja halvem luude kvaliteet.