Artikkel

Bolt Food paneb Rootsis uksed kinni

Pildil Bolt Foodi kuller Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Eesti Bolt sulgeb 25. juunist Rootsis oma toidu kohaletoimetamise ettevõtte Bolt Food, kirjutab Rootsi idufirmade tegevust kajastav Rootsi väljaanne Breakit.

"Me lõpetame tegevuse ärilistel põhjustel. Kui tulevikus tekib võimalus, siis loomulikult vaatame, kas saame uuesti alustada. Aga praegu on otsus, et Rootsis ei jätka," ütles Bolti Põhjamaade pressiesindaja Jens Öhgren Breakitile.