Artikkel

Wienerberger paneb Aseri tellisetootmise kinni

Ei teata, kas telliste tootmine Aseris kunagi enam täismahus edasi läheb. Foto: Heikki Avent/Wienerberger AS

Aseri tellisetehase tootmismaht on kukkunud ligi 80 protsenti, mistõttu tuleb Wienerberger ASil panna augusti lõpus kinni tootmise põhiliin ja koondada umbes pooled töötajad, rääkis ettevõtte tegevjuht Margus Puusepp.

Puusepp ütles, et müük Venemaa turule on täielikult lõppenud ning kukkunud on ka Eesti ja Leedu turgude mahud. „Läti on olnud kusjuures isegi positiivsel trendil,“ nentis ta. Kuigi Wienerberger püüdis leida Vene turule alternatiive, tabas ka neid turge langus.