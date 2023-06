Uudised

Riik eraldab väikeelamute korrastamiseks 28 miljonit eurot

KredEx alustab väikeelamute rekonstrueerimistoetuse uut taotlusvooru. Foto: Liis Treimann

Selle aasta teises pooles avaneb KredExil uus väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor, mille raames panustatakse väikeelamute energiatõhususe suurendamisse 28 miljonit eurot.

KredExi ja EASi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on ka praegu võimalik väikeelamute omanikel toetust saada, ent üleminekul uuele rahastusallikale peatatakse ajutiselt taotlemine. „Oleme saanud turuosalistelt signaali, et praegu maja korrastada soovijad ei jõuaks töödega valmis sellises ajaraamis, mis võimaldaks olemasolevast eelarvest väljamakse teha. Selleks, et keegi toetusest ilma ei jääks, peatame alates 1. juulist praeguse vooru ning taasavame taotlusvooru juba aasta teises pooles. Kindlasti tasub elamu rekonstrueerimise plaanidega jätkata, et vooru taasavanedes saaks töödega alustada. Eriti arvestades, et edaspidi on pikemaks perioodiks ettenähtud püsivam rahastus ka väikeelamute omanikele.”