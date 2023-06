Toompark: valu on veel arendajatele talutav, kuid turg on tasakaalust väljas

Arendjatel on raske, aga nad saavad hakkama, usub kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Foto: Liis Treimann

Iga kinnisvaraarendaja on kindel, et teda turu jahenemine külili ei lükka ning ka kinnisvaraekspert Tõnu Toompark rahustab, et kuigi turg on tasakaalust väljas, pole majanduskriisi liigse süvenemiseta kinnisvaras suurt krahhi karta.

“Kui ootame finantskriisi või mingit jama, siis on päris kuri karjas. Aga kui eeldame, et turg on hinna- ja tehingute arvu põhja jõudmas, siis olukord ei ole küll hea, aga ta on talutav. Valu on nii väike, et tunneme seda, aga tablette võtma ei pea,” rääkis Toompark.