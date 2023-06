Uudised

Äripäev

7. juuni kell 14:20







Raadiohommikus: kas tehisintellekt saab päitsed pähe?

Euroopa Kimosjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela räägib raadiohommikus tehisintellektiga seotud regulatsioonidest. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu Euroopa Komisjoni plaanist tehisintellekti tööd reguleerida. Kas päriselt tuleb peagi hakata AI toodangule märgiseid kleepima ning kas see on realistlik olukorras, kus tehisintellekt areneb kiiremini, kui suudetakse välja töötada regulatsioone, selgitab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela.

Tehisintellekti teemat puudutame ka TalTechi värske ettevõtlusprorektori Erik Puuraga. Uurime temalt, kuivõrd aktuaalne on tehisintellekti jõudmine ülikoolidesse ja kas see muudab midagi sealses töökorralduses. Veel teeme Puuraga juttu sellest, miks ei vasta tänane kõrgharidus tööturu vajadusele ning kuidas saaks tekitada olukorra, et koolipingist tööturule liikuvat tööjõudu ei peaks seal uuesti koolitama. Laiemalt, kuidas muuta õpet viisil, et kõrgharidusprogrammist väljuja oleks kohe valmis teenima õpingutesse investeeritud aja väärilist palka.

Tallinnas toimub sel nädalal Baltic Pride Tallinn, kus oma aktiivsest osalemisest on märku andnud ka eestlaste loodud fintech Wise. Wise’i personalitoimingute tiimi juht Brett Lemsalu selgitab, millist kasu toob ettevõttele kaasav personalipoliitika, kas sellega kaasneb ka riske ning teeme juttu ka sellest, kumb on täna tööturul olulisem – kas oskused või klapp ettevõtte väärtustega.

Stuudios on ka Kaamos Groupi omanik Kaido Jõeleht, kellelt uurime, millises seisus on Eesti kinnisvaraturg ning millal saab kortereid osta tõelise soodukaga. Samuti küsime, milliseid tehinguid on Kaamos Group investorina teinud Tallinna börsil, räägime sellest, mida on Jõeleht õppinud oma ärisse toodud lastelt – kas mõni nende idee on aidanud tuua täiendavat tulu või ära hoida kahjumeid?

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Tippkohtumine". Lühike ülevaatlik saade tutvustab olulisemaid ärikonverentse ja seminare, mis toovad kokku Eesti tippjuhid, võtmetöötajad ja ettevõtjad. Seekordne saatekülaline on Jana Palm, Eesti pereettevõtjate konverentsi juht, kes annab ülevaate Eesti pereettevõtjatest ning räägib nende suurimatest väljakutsetest. Meie ümber on väga palju edukaid kaubamärke, mille taga on tugevad pered. Saadet juhib Keit Ausner.

Rohkem infot saates mainitud ürituste kohta leiab siit

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Matkasuvilad jäävad väiksemate suvilatega sarnasesse hinnaklassi, aga võimaldavad vastavalt ilmale ja meeleolule asukohta vahetada.

Saates räägime matkasuvilatega seotud müütidest ja eelarvamustest – ebamugavusest, parkimiskoha leidmisest, elektri ja vee saamisega seotud muredest ja paljust muustki. Võtame vaatlusele alla matkasuvila kui elustiili ja kuulame reisimuljeid nii Eestist kui Itaaliast.

Saates on külas Matkasuvilad.ee omanikud Karin Kuldsaar-Adamson ja Meelis Adamson. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saates kõlavad intervjuud Isamaa juhikandidaadi Tõnis Lukase ning Eesti 200 värske riigikogu liikme ja keskkonnakomisjoni juhi Züleyxa Izmailovaga.

Räägime nii poliitilisest olukorrast, korruptsioonist, keskkonnapoliitikast kui ka Isamaa erakonna tulevikusuundadest. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Autojutud". Seekordne autosaade on pühendatud peagi 120aastaseks saavale Fordi automargile, mille puhul ei ole palju öelda, et see muutis kogu 20. sajandit. Saates meenutatakse Fordi legendaarsemaid mudeleid ning räägitakse seda marki autode jäljest Eesti tänavapildis ja kultuuriruumis. Saatejuht Karl-Eduard Salumäe külaliseks on staažikas autoajakirjanik Kristjan Sooper.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Räägime põhilistest probleemidest e-kaubanduses. Stuudios on vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar ning advokaat Kirke Vaino advokaadibüroost Lindeberg, küsib Äripäeva teabevara toimetaja Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.