Kas Eesti koolitusturg liigub tehnoloogia- või inimkesksuse suunal?

Maarika Haidak ja Raul Ennus. Foto: Katre Savi

Värskelt on valminud Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu tellimusel Eesti koolitusturu uuring. Uuringu lõppraport on veel valmimisel ja tulemuste esitlus on kavandatud varasügisesse, kuid juunikuu saates "Õppetund" on meil võimalus heita pilk uuringu esmastele tulemustele.

Koolitaja ja uuringu tellija vaates hindab Eesti koolitusturu olukorda Raul Ennus, Juunika Koolituse juhtivpartner ja Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liige. Koolituste tellija vaates on koolitusmaastikku hindamas Maarika Haidak, Cleveroni talendispetsialist. Cleveron on pakiroboteid tootev ettevõte, kus iga töötaja on talent, kelle väärtust tuleb hoida ja arendada, ning aastate jooksul on kogunenud üksjagu palju kogemust ja teadmist, mis on koolitustega hästi, mis võiks olla paremini ja millised on ootused tulevikuks.

Vestlust juhib Katre Savi.