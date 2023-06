Põlengu ja kriisi seljatanud lillekasvataja avaldas rõõmusõnumi

Tehisintellekt on masin, ära usalda seda pimesi

Kuna tehisintellekti abiga saab paljusid töid teha mitu korda tõhusamalt, on see majanduslikus mõttes vägagi kasulik töövahend. Samas tuleb arvestada, et AI-tehnoloogiate kasutamine on seotud tõsiste ohtude ja riskidega, räägiti värskes Äripäeva raadio saates "Digitark äri".

Kuna tehisintellekti abiga saab paljusid töid teha mitu korda tõhusamalt, on see majanduslikus mõttes vägagi kasulik töövahend. Samas tuleb arvestada, et AI-tehnoloogiate kasutamine on seotud tõsiste ohtude ja riskidega, räägiti värskes Äripäeva raadio saates "Digitark äri".