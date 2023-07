Raadiohommikus: peaminister, ehitusettevõtja ja puidutööstur

Lubati jõhkraid kärpeid – ootame tulemust!

Maksutõuse ühiskonnale söödavamaks muutes lubas valitsus selgesõnaliselt, et lisaks tulude suurendamisele kärbitakse jõuliselt ka kulusid. Nüüd on aeg asuda võrrandi teise poole kallale ning seejuures tuleb riigil hoolikalt mõelda, kas kõiki teenuseid on tingimata vaja pakkuda ise või võiks koormat jagada erasektoriga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

