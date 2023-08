Uudised

Äripäev

3. august kell 14:07 Kuula







Saatekava: kuumad aktsiavihjed ja Enefit Greeni tulevik

Kas kõrgete kasumite aeg on läbi? Kas need, kes enne majandustulemusi aktsiad müüki paiskasid, tegid õigesti? Homme hommikul annab neile ja teistele küsimustele vastuseid Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räime. Foto: Liis Treimann

Reedeses hommikuprogrammis võõrustame Enefit Greeni finantsjuhti Veiko Räime, kellelt uurime, kas kõrgete kasumite aeg on langevate energiahindade taustal läbi ning kas need, kes enne majandustulemusi aktsiad müüki paiskasid, tegid õigesti. Juttu tuleb ka Ignitise laienemisest Eesti ja Läti avamere tuuleparkide arendamisesse ning selle mõjust Enefit Greenile.

Kuumasid aktsiavihjeid kaardistame koos Swedbanki finantsturgude vanemanalüütiku Meelis Maasikuga, kes usub, et maailm seisab uue pullituru lävel. Uurime Maasikult, kas Euroopa aktsiad, mis tunduvad USA aktsiatest odavamad, võiks samuti olla hea viis raha paigutamiseks, ning üritame aru saada, millistel indeksitel läheb täna hästi.

Räägime ka Worklandi viimasest tehingust Soomes. Ettevõtte juht Indrek Hääl kommenteerib, miks ei näe YIT koostöötamispindade rendiäril potentsiaali ning millised on Worklandi enese plaanid olukorras, kus kodukontor muutub üha populaarsemaks.

Külas on ka First Northil noteeritud Modera tegevjuht Raido Toonekurg, kellega räägime sellest, kuidas mõjutab plaanitav automaks automüügiäri, aga ka sellest, kuidas näeb tema idufirmade turu tulevikku olukorras, kus kapital on kallis. Kuivõrd Modera on silma paistnud konkurentidest väiksema kahjumiga, uurime, kellel võib peagi minna raskeks ning kuidas plaanib Modera sellest kasu lõigata.

Raadihommikut veavad Indrek Mäe ja Romet Toomas Tiitsaar.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Sel korral harutavad Äripäeva ajakirjanikud lahti Nordica ja rahvusliku lennufirma saaga, heidavad pilgu Eesti majanduse makronäitajatele, räägivad Tallinkist ja laenufirmast Esto ning mõtisklevad, kellele täpselt on kasuks tulnud sotside juhi Lauri Läänemetsa kapitalismikriitilised kommentaarid.

Saates on Indrek Lepik, Martin Johannes Teder ja Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Seekord võtame saates lahti digiturunduse elemendid ja räägime digimüügi protsesside paika panemisest digiturunduse strateegi Katrin Vilimaa-Otsinguga.

Saates antakse konkreetseid näpunäiteid alustamisest, tulemuste paika panemisest ning ka mõõtmisest ja sihtrühma loomisest. Tuleb juttu ka tehingu määrast ning ka keskmise ostu väärtuse tõstmisest.

Samuti ei jää puutumata ChatGPT ning see, kuidas tema võiks aidata digimüüki teostada ning paremaid tulemusi saada.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.

15.00–16.00 „Kullafond“. Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarjas kordame jaanuaris eetris olnud saadet „Edukad naised“, kus oli külas Anne Veski.

Aastakümneid laval säranud laulja jaoks saabus elus kõige raskem hetk mullu kevadel, kui suri tema abikaasa ja mänedžer Benno Beltšikov.

Anne Veski rääkis saates, millised on olnud tema karjääri kõige säravamad hetked, aga ka tagasilöögid. Juttu tuli sellest, kuidas ta hakkas pärast Nõukogude Liidu lagunemist ettevõtjaks ning otsis telefoniraamatu abiga uusi esinemisi. Seejuures jutustas ta, miks hakkas tegelema kasukaäriga ning miks see pooleli jäi. Niisamuti rääkis Veski, mil moel eelmises majanduskriisis raha kaotas ning kuhu on viimasel ajal investeerinud. Samuti jagas Anne Veski, miks peavad artistid olema egoistlikud ning armastama kuulsust – jutud vastupidisest on tema hinnangul pelgalt eputamine. Lisaks rääkis Veski, mil moel on tema esinemisi mõjutanud Ukraina sõda ning kui palju ta on pidanud Vene tellijatele ära ütlema.

Saadet juhib Katariina Krjutškova.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.