Odessa sadamast väljus esimene laev pärast teraviljaleppe lõppu

Konteinerlaeva Joseph Schulte pardal on üle 30 000 tonni kaupa. Foto: FB/Alexander Kubrjakov

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov teatas oma Facebooki lehel, et Odessa sadamast väljus Hongkongi lipu all sõitev konteinerlaev Joseph Schulte, mille pardal on üle 30 000 tonni kaupa, kirjutas logistikauudised.ee.

Kubrakovi sõnul liigub konteinerlaev Bosporuse poole Ukraina poolt tsiviillaevadele kehtestatud ajutise koridori kaudu, mille Ukraina pakkus välja rahvusvahelisele mereassotsiatsioonile IMO ning mis tunnustab riigi õigust vabale kaubanduslikule laevaliiklusele.