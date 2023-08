Tsahkna müüs oma osaluse välihaiglate tootjas

Riigikogu 2019. aasta valimistel edukalt valitsusse pääsenud Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et on müümas osalust ettevõttes, mille pärast tal huvide konflikti kahtlustati. Foto: Tanel Meos

Endine kaitsetööstuse lobist ja praegune välisminister Margus Tsahkna on enda kinnitusel müünud osaluse Margus Linnamäe välihaiglate tootmise ettevõttes.

Vastuseks Äripäeva küsimusele ütles Tsahkna (Eesti 200) neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et läbirääkimised osaluse müügi kohta on käinud mõnda aega. "Täna saan öelda, et müügiotsus on allkirjastatud. See ilmub varsti avalikkuse ette ja siis kuulete täpsemalt. Minu seost Eesti kaitsetööstusega peatselt ka avalikes registrites enam ei ole," ütles ta.