Lääne-Virumaa edukaim perefirma sai alguse kodu ehitamisest

Pereärile pani aluse Aivar Sekk (vasakult teine), kuhu on kaasatud nii poeg Allar, abikaasa Varje (paremalt teine) kui ka tütar Marje. Foto: Erakogu

Kõik me teame lainelise pinnaga ahjusid, millest lapsena oli vanaema-vanaisa pool olles mõnus sõrmedega üle libistada. Samuti on mõned meist märganud erakordselt hästi säilinud kakskeelseid tänavasilte, ehkki võib arvata, et isegi uuemad neist on paigaldatud nüüdseks enam kui 30 aastat tagasi.

Neid kahte seob aga fakt, et mõlemad on toodetud Rakveres ja toodetakse endiselt. Silte küll vähem, kuid lainelised ahjukestad lähevad endiselt kui soojad saiad, kirjutab Lääne-Virumaa Uudised

Jaama tänaval asuv Küttesalong OÜ, kust paljud kuulsad ahjud pärit, jõudis Äripäeva koostatud perefirmade TOPis Lääne-Viru maakonna omadest kõige kõrgemale kohale, platseerudes rittapandud 140 ettevõtte hulgas 13. kohal.

Ettevõtte, mis pakub erinevaid küttelahendusi tellimisest paigalduse ja hoolduseni, asutas Aivar Sekk kümme aastat tagasi, kuid tegelikult on mehel ka teine firma ja need kaks on omavahel tihedalt seotud. Lugu ise algas aga veelgi varem, 2004. aastal.

„Ehitasin perele maja ja kui tuli aeg esimest korda korstnat pühkida, selgus, et siinkandis ei olegi korstnapühkijat,“ meenutas Sekk tollast nõutust. Õnneks leidis ta ajalehest kuulutuse korstnapühkijakursuse kohta ja otsustas osaleda. „Kursus ise kestis kaks nädalat ja seal sain selgeks tööriistade liigutamise, aga kogu süsteemi jagamiseks kulus ikka kaks aastat,“ märkis Sekk. Sealt edasi läks kõik täpselt tekkinud vajadustele vastavalt.