Selveri juht: konkurents on tihe ja see ei lase magama jääda

Noore eduka juhi väärt juhtimispärlid: riski, räägi ja väärtusta

Eesti esimest päikeseautot rajava Solaride juht Kristel Leif rõhutab, et lisaks inseneeriaprojektile on see ka elukool. Projekt annab kaasa hoiaku, et ei ole suva, lisaks ka oskused enda või ühiskonna elus midagi paremaks muuta.

