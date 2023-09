Uudised

Raadiohitid: Toomase tehingud ja Tanel Padari teekond investorite TOPi

Nädala kuulatuimas saates rääkis Investor Toomase tiim nii Toomase portfellist kui laiemalt majandusest. Foto: Andras Kralla / Äripäev

Nädala hittides saab piiluda nii Investor Toomase kui tuntud muusiku Tanel Padari portfelli. Lisaks rääkis rikaste TOPi kuuluv Rain Rannu filmist "Vaba raha" ja oma suhtest rahaga ning E-piima juht Jaanus Murakas avas uue juustutehase tagamaid.

Nädala raadiohitid:

Investor Toomas: turgude meelsus kõlgub ahnuse alumises otsas

Sel aastal on olnud anomaalselt hea aasta panganduses, kuid laiemalt on turgudelt puudu eufooria ning investorite ahnus, rääkis börsitoimetuse juht Juhan Lang „Investor Toomase tunnis“.

Augustikuud kokkuvõtvas saates tõid börsiajakirjanikud välja, et majanduskasv ja inflatsioon ongi vastassuunalised ning pikas perspektiivis tuleb arvestada, et majanduses on valus veel tükk aega.

Lisaks heideti pilk Toomase portfelli eelmisel kuu tulemustele, räägiti lahti Toomase viimane tehing ehk miks Toomas pöördus Tallinkiga spekuleerima ning mida võib turgudelt lähiajal oodata.

Põhimõtted, mis on viinud Tanel Padari investorite TOP-i

Saates jagab muusik Tanel Padar oma investeerimispõhimõtteid, tänu millele on ta jõudnud investorite TOP-i.

Padari sõnul on oluline olla julge ja võtta riske. „Te ei saa võib-olla tootlust ja võib-olla ei saa raha ka tagasi, aga nautige seda teekonda, sest ainult läbi oma vigade õpib,“ lisas Padar.

Ettekandes räägib Tanel Padar, kuidas temast sai investor, ja jagab oma investeerimisteekonnal õpitut. Ettekanne on salvestatud juuli alguses toimunud Investeerimisfestivalil.

Äripäev eetris: eelseisev maksutõus tekitab külmavärinaid

Saates keskenduti sel korral peaministriga seotud skandaalile, kraaditi Eesti majanduse tervist, heideti pilk restoraniäri raskuste põhjustele ja arutati, kas USA valimised võivad mõjutada ka sealset majandust.

Rikaste TOPis olev Rain Rannu rahale praktiliselt ei mõtlegi

"Raha ei mängi minu elus põhirolli," ütles ettevõtja ja investor Rain Rannu.

Rannu rääkis hommikuprogrammis, et tema hinnangul on elumuutev rahasumma palju väiksem kui Rikaste TOPi alumine piir. Tänavusesse edetabelisse pääsemiseks pidi vara väärtus ületama 13 miljoni euro piiri.

Samuti tutvustas Rannu põhimõtteid, miks ta panustab filmitööstusesse ja miks tegi ta sel nädalal kinodesse jõudva "Vaba raha".

E-Piima juht: Eesti turg on kahanev ning korralik kasum ei tulnud siit

E-Piima juht Jaanus Murakas ütles saates „Kuum tool“, et 100 miljonit maksma läinud uue juustutehase toodangust jõuab Eesti turule mitte rohkem kui 10% ning et siinne turg on paratamatult kahanev.

Lisaks kinnitas E- Piima juht, et ettevõtte eelmise aasta korralik kasum ei tulnud Eesti tarbija taskust, vaid see võeti valdavalt eksporditurgudelt.

Saates oli Jaanus Murakaga jutuks ettevõtte tootmisplaanid, uue tehase tootmismahud, samuti piimandussektori ja põllumajanduse olukord laiemalt.

Madis Toomsalu: aasta lõpuks jõuame 140 miljoni eurose kasumini

LHV Grupi juht Madis Toomsalu sõnul kajastab grupi uuendatud finantsplaan endiselt laenumahtude kasvu ka Eestis veel 300 miljoni võrra. LHV laenukahjude prognoos aasta viimasteks kuudeks on Toomsalu sõnul ligikaudu neli miljonit.

Intervjuus rääkisime veel, kuidas mõjutab grupi tegevust Finantsinspektsioonilt saadud 900 000 euro suurune trahv, kuidas rahapesu vastu edaspidi võideldakse, samuti kuidas valmistutakse ajaks, mil intressitõusud jäävad paigale.