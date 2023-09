Majatootja koondab Pärnus: mahud langesid järsult

Harmeti tegevjuht Alo Tamm tõdes, et ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb tegevuskulusid olulisel määral vähendada. Foto: Liis Treimann

Tootmismahtude järsu languse tõttu koondab majatootja Harmet Pärnu tehases kokku 57 töökohta.

„Teeme igapäevaselt tööd, et täiendavaid tellimusi saada, kuid turgude nõudlus ei ole veel taastunud ja uute tellimuste saamine on keerukam kui eelmistel perioodidel. Oleme sõlminud ka mõned uued lepingud pikaajaliste partneritega ning mitmed lepingud on läbirääkimistel,” ütles Harmeti tegevjuht Alo Tamm.