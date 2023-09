Artikkel

Vald jookseb vaat et tühjaks: kopsaka hüvitise saanud eksminister lahkub koos mitme vallatöötajaga

Raul Siem lahkus Raasiku vallavanema kohalt ja sai oma töö eest kopsaka preemia. Foto: Liis Treimann

Äsja Raasiku vallavanema kohalt lahkunud eksminister Raul Siem saab ametist priiks kopsaka preemiaga, lisaks on viimastel päevadel ametist preemia või hüvitisega lahkunud veel mitu vallavalitsuse töötajat.

Kui teisipäeval nuputas Raasiku vallavolikogu, mil viisil maksta endisele ministrile, ekrelasele Raul Siemile lahkumistasu, siis valla dokumendiregistrist näib, et oma töö on Raasikul lõpetanud ka mitu vallaametnikku. Valla veebisaidilt näib, et posu ametikohti on nüüd täitmata.