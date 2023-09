Eestis saeveski sulgenud Stora Enso tippjuht sai ametist lahti

SEB: alustavaid ettevõtjaid sütitavad teiste kogemuslood

Statistika näitab, et alustav ettevõtja on keskmiselt 37-aastane ning kõige rohkem ettevõtteid loovad inimesed vanuses 30-39. Mis ajendab just sel perioodil ettevõtlusega alustama ja kuidas teiste ettevõtjate kogemuslugudest kasu lõigata?

