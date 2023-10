Parim noortalunik otsustas kohe: toorme tootja on tuulte meelevallas, tuleb teha teisiti

Tänavu parima noortaluniku tiitli võitnud Rando Vink (38) otsustas firmat luues kohe, et ainult toorme tootmisega tegelema ei hakka: „Toorme müüja on alati erinevate tuulte meelevallas, peab arvestama hinna kõikumisega ja muude teguritega."

Kui pere – ema-isa ja kolm täiskasvanuks saanud poega – hakkasid kuraditosin aastat tagasi mõtlema, mida mulda pista, toota või keda karjamaale lasta, et ühine ettevõte luua, käisid laualt läbi väga erinevad variandid, kirjutab Lääne-Virumaa Uudised . „Korra mõtlesime, et hakkaks lambaid pidama, aga see oli aeg, kus lambapidamine oli just moodi läinud,“ meenutas Vinkymoni omanik RandoVink. “Siis mõtlesime võtta veised, aga jällegi pidime tõdema, et veisepidamine on moeasi,“ jätkas ta. Õlletootmine? „Käsitööõlle tootjaid kerkis tol ajal nagu seeni peale vihma, siidriga sama lugu,“ jätkas mees. „Olime teistest mitu sammu maas,“ muigas ta.