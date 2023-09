Uudised

Raadiohommikus: kuidas läheb ehitusmaterjali- ja puidutööstusel ning kui kõrgele tõusevad intressid?

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik räägib hommikuprogrammis makromajandusest. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis tuleb juttu juhtide küsitlusest ehitusmaterjali- ja puidutööstuses, samuti Eesti makropildist ja intresside väljavaatest, LHV võlakirjade märkimise viimasest päevast, konkursist "Aasta tööstur" ja elektroonikatööstuste seisust ning vesinikutehnoloogia arendamisest Eestis.

Intervjuu annavad Tööstusuudiste juht Harro Puusild, Stockholmi börsil noteeritud tööstusfirma Inission Tallinna tütarfirma juht Nadežda Dementjeva, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, Elcogeni juht Enn Õunpuu, Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe ning konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Saatejuhid Meelis Mandel ja Eget Velleste.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates keskendutakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikale ja räägitakse selle mõjust Eesti põllumeestele. Külas on põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Madis Pärtel ning põllumajandus- ja kaubanduskoja juht Ants Noot. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Kas ja kuna lõpeb krüptotalv, küsime tänases saates valdkonna eksperdilt ja entusiastilt Parol Jalakaselt. Täpsemalt räägib ta trendidest, mis panevad krüptovaluutade hinnad uue aasta esimese kvartali lõpus taas tõusma. Teeme juttu ka sellest, mida peaksid investorid õppima suurematest krüptoplatvormide krahhidest, nagu FTX ning uurime, milliste platvormide kaudu on täna kõige turvalisem krüptosse investeerida. Samuti selgitab Jalakas krüptorahakoti eeliseid ja puudusi vahendajate ees. Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 „Cleantech“. Räägime põllumajandusest. Kuidas keskkonda säästa ja samas jätta alles toidujulgeolek, on üks sel aastal tõstatunud teemadest. Põllumajandussektorist on kostunud hääli, mis ütlevad, et igasugune kliimaeesmärkide karmistamine sektoris seab löögi alla Eesti toidujulgeoleku. Mida me teha saame, et see nii ei juhtuks, ja mis on need kohad, kus asju parandada ja kuidas. Saates on külas Aru Põllumajanduse juhatuse liige Karl Lindam ja maheveisekasvataja Airi Külvet. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 „Võitjate põlvkonnad“. Külas on kalabutiigi Kalaarsenal asutaja Tiit Veskus ja tema poeg Robert Veskus. Juttu tuleb sellest, kuidas pereettevõttes töötamine ning üksteise toetamine ja mõistmine aitab ka töövälistele projektidele aega leida ning seeläbi elus tasakaalu hoida. Robert jagas, kuidas isa oli talle jäägitult toeks eelmisel sügisel saate "Tantsud tähtedega" telesaate ajal ning missuguseks plussiks oli võimalus sel perioodil pereettevõttesse vähem panustada. Lisaks tulid jutuks pere põhimõtted ja väärtused, mille nad on ettevõtlusesse kaasa võtnud.

