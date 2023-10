Kõrvaläri maksis kätte: Eesti militaarmiljonäri välispartner sai saapamaal kinga

Relvaärimees Ants Põldsam (vasakul) ajas äri sakslase Haiko Dehneniga (paremal). Kui Dehneni tööandja, militaarfirma Leonardo sai teada, et Dehnen kõrvaläri teeb, andis ta sakslasele kinga. Foto: Illustratsioon: Jelena Tsenno

Eesti kaitsehangete üks peategelasi, Ants Põldsami firma Bristol Trust tegi üle miljoni euro makseid Itaalia militaarfirma Leonardo töötaja Haiko Dehneni Eestisse asutatud firmale. Kõrvalärist teada saades andis Leonardo Dehnenile hundipassi.

2022. aasta veebruar. Venemaa tungib Ukrainasse, kogu maailm on hirmul. Paljud riigid, sealhulgas Eesti, otsustavad, et suunavad senisest kõvasti rohkem raha kaitsetööstusesse. Nõudlus kasvab, see kasvatab hindu ning äri õitseb ka militaarkauba vahendajatel.

Eestis on relvaäri üks keskseid tegelasi Bristol Trust, mis on teiste seas teinud koostööd Leonardoga, Itaalia riigi osalusega börsifirmaga, millesse isegi investor Toomas soovitas raha suunata. Nüüd paistab Bristol Trust silma aga küsimusi tekitavate tehingutega ühe Leonardo praeguseks endise töötaja Eestisse loodud firmaga.