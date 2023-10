Uudised

Raadiohommikus: Eesti eeskuju on sügaval mülkas

Septembrikuu jooksul on Rootsis jõukudevahelise arveteklaarimise käigus hukkunud 11 inimest. Foto: Zumapress/Scanpix

Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime olukorrast Rootsis, seisust Eesti jaekaubanduses ning Äripäeva enda põnevatest uudistest.

Rootsi asjatundja Sirle Sööt selgitab Läänemere tagant, mis õieti Eesti jaoks nii pikalt eeskujuks olnud riigis toimub. Lisaks Rootsit tabanud majandusraskustele on saanud Stockholmist Euroopa mõrvapealinn. Jõukudevaheline arveteklaarimine viib üle päeva kellegi hauda ning politsei laiutab käsi — nii hull pole asi kunagi olnud.

Heidame aga pilgu ka kodusele kaubandusturule. Hinnakasv aina taandub, kuid koos sellega langeb ka jaekaubanduse käive. Mida toob endaga kaasa tulevast aastast rakenduv käibemaksu tõus? Sellele aitab vastata Coop Eesti juht Rainer Rohtla.

Ning Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel tuleb ka stuudiosse, sest Eesti juhtival majandusväljaandel on valmis saanud suur tootearendus, mis toob endaga muu hulgas kaasa palju huvitavaid tööriistu.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Lepik ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Räägime veinist. Tänased Austria veinid on ühed kvaliteetseimad maailmas. Aga nad on saavutanud selle maine suure vaevaga. 1985. aastal lahvatas skandaal, mille järel Austria veini reputatsioon ja eksport põlesid tuhaks ja saavutasid skandaalieelse taseme alles 2001. aastal.

Mis nad tegid? Sisuliselt panid veini sisse jahutusvedelikku. Miks ja mis siis sai, kuula saatest “Obskuurne Majandus”, saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Saates räägivad SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur ja SEB kogumis- ja investesteerimistoodete äriarendaja Allar Henri Kivi oma karjääriteekonnast panganduses.

Juttu tuleb YouthLab praktikaprogrammist, panganduse tulevikutoodetest ning arutleme ka, mis olukord valitseb turgudel. Samuti saame teada, kas kapitaliturgude maakleri töö on tõesti selline nagu filmis The Wolf of Wall Street.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00-12.00 "Kuum tool". Saate teemaks on olukord autotööstuses ja väljavaade päeva- ja rahanduspoliitiliste sündmuste konktekstis, kuumal toolil Mistra-Autexi juht Priit Tamm. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Inseneride järelkasv ja saadavus valmistab muret nii ülikoolidele kui ettevõtjatele. Ettevõtjate mure on küll mõistetav, kuid peaksime siiski olema ettevaatlikud, et me noori insenere liiga vara tööle ei meelita, sest see toob kaasa täiendavad riskid, räägib saatekülaline Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev.

Saates on juttu ka sellest, kuidas peaksime põhikoolis ja gümnaasiumis tehnoloogiast rääkima ning miks võiks noored gümnaasiumi ajal teenindustöö asemel hoopis tehastes töötada. Räägime ka inseneriakadeemiast ja sellest, kuidas Leedu inseneride järelkasvuga tegeleb. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saates kuuleme psühholoogi ja juhtimiskoolitaja Mare Porgi ettekannet, mis salvestatud augusti lõpus toimunud Pereettevõtjate konverentsil. Oma ettekandes selgitab Mare Pork, kuidas pöörata peresisesed konfliktid pereettevõttes tugevusteks ning kuidas saada pere ja ettevõtte väärtused paika.

Ettevõtlus on Mare Porgi sõnul kõigi väärtuste taga ning konverentsil salvestatud ettekandes tegi Mare Pork mõttelise kummarduse kõigile ettevõtjatele.

Küsimusi küsib Äripäeva toimetuse konverentside programmijuht Jana Palm.

