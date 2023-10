Autotööstur: näeme saabuvaid kriise ette teistest varem

Üksikema tee võlasoost välja: võlgade asemel kasvab nüüd portfell

Marge Ööbik on 37aastane üksikema, kellel on 15aastane poeg. Olles sattunud lumepallina järjest suureneva võlakoorma alla, otsustas Marge teha kannapöörde oma elus, et katkestada allakäiguspiraal. Praeguseks on ta vabanenud röövelliku intressiga tarbimislaenudest ning kasvatab oma 14 000 euroni jõudnud investeerimisportfelli.

Marge Ööbik on 37aastane üksikema, kellel on 15aastane poeg. Olles sattunud lumepallina järjest suureneva võlakoorma alla, otsustas Marge teha kannapöörde oma elus, et katkestada allakäiguspiraal. Praeguseks on ta vabanenud röövelliku intressiga tarbimislaenudest ning kasvatab oma 14 000 euroni jõudnud investeerimisportfelli.