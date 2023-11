Pankrotiavalduse esitanud lilleäri närtsis koos juhiga. “Energia on täiesti otsas”

Jardini juht ja omanik Kaisa Moora tõdes, et kriisiaastad on ta läbi põletanud. Foto: Raul Mee

Tuntud lilleäri Jardin liigub pankroti poole ja sulgeb juba sel nädalal hulga poode. Ettevõtte juht ja omanik Kaisa Moora tõdes, et pideva kriisidega võitlemise taustal hakkas lõppema partnerite kannatus ning tal endalgi sai lõpuks jaks otsa.

"Isegi kui mingid asjad on paremaks läinud ja me oleme kahjumit suutnud vähendada, siis minul isiklikult on energia täiesti otsas. Kui asi on sealmaal, et ettevõtte tegevjuht põleb läbi, siis ei ole mõistlik edasi tegutseda,” tunnistas Moora. “See on pika vinnaga kriis, mis lõpuks on oma töö teinud.”

Raskeid hetki on viimase paari aasta jooksul olnud palju, kuid viimaseks pankrotavalduse tegemise tõukeks sai Moora sõnul see, et üks rendileandja ütles lepingud üles.