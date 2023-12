Uudised

Äripäev

3. detsember kell 11:33







Nädala lood. Kuidas üleöö multimiljonäriks saada ning oksjonil ootamatusse orki kukkuda

Heiti Salumets. Foto: Andras Kralla

Äripäeva selle nädala popimad lood rääkisid kinnisvarast, ootamatu lõpuga oksjonist ning kasiinoäri omaniku salajastest pärijatest.

Esmaspäeval kirjutasime, et Tartu kinnisvaraarendaja pööras ühe oma kliendiga niivõrd tülli, et keeldus talle kodu müümast. Kohus sundis arendajat siiski võtmeid ostjale üle andma, kuid suurt osa kokkulepitud müügisummast pole ta senini saanud.

Tartu lähedale Haaslavale kerkisid kinnisvaraarendaja Farmada eestvedamisel uued kodud enam kui 160 pere jaoks. 2021. aasta kevadel sõlmis teiste hulgas Martin Kabral Farmadaga lepinugu uue paarismajaboksi ostmiseks.

Maja pidi valmima lepingu järgi hiljemalt sama aasta augusti lõpuks. Mõne kuuga läksid arendaja ja koduostja suhted nii halvaks, et asi tuli lahendada advokaatide vahendusel.

Pärast poolteist aastat kestnud kohtuvaidlust sai Kabral siiski tänavu oktoobris oma uude koju sisse kolida. Arendaja on seni aga saanud temalt vaid kümme protsenti sissemaksu ehk pea 130 000eurose elamu eest 13 000 eurot. “Täna on inimene saanud omanikuks, aga meie pole raha saanud,” põrutas Salumets.

Artikkel ei räägi ettevõtte Inwood OÜ juhist Martin Kabralist. Tegu on tema nimekaimuga.

Üleöö multimiljonäriks

Kasiinoimpeeriumi Olympicu suure raha eest müünud, septembris meie seast lahkunud Jaan Korpusovi varanduse pärisid tema salapärased sugulased.

„Pärisid need, kes pidid pärima. Ilma jäid need, kes ei pidanud saama,“ ütles üks pärijatest Äripäevale.

Veel eelmisel kuul uskus ka Jaan Korpusovi endine äripartner Armin Karu Eesti Ekspressile antud intervjuus, et notar leiab Korpusovi pärijad üles. „Suri ju päris jõukas inimene.“

Korpusov asutas investeerimisega tegeleva Hendaya Investi 2006. aastal ja ettevõte sai samal aastal 35protsendise osaluse Olympic Entertainment Groupis. Olympic müüdi Novalpina fondile viis aastat tagasi, misjärel laekus Armin Karule 136 miljonit eurot ja Korpusovile kuulunud Hendaya Investile ligi 55 miljonit eurot.

Vaatamata suurele varandusele tagasihoidlikku elu elanud Korpusov lahkus meie seast septembris, järeltulijaid temast maha ei jäänud.

Kes on Korpusovi pärijad ja mida nad rääkisid, loe siit.

Ahjust leitud dokumendid aitasid kriminaalasja edenema

Plaanitust aasta hiljem alanud advokaat Küllike Nammi, maa-ameti eksjuhi Kalev Kanguri ja AQVA Hotelsi ühe omaniku Toomas Tamme süüasja istungil võttis kohus vastu kapo läbiotsimisel Tamme kodust saunaahjust leitud dokumendid, mille alusel algatati kriminaalasi.

Asjaosalisi süüdistatakse grupiviisilises suures ulatuses kelmuse toimepanemises. Süüdistuse järgi eksitasid nad tsiviilasjas kohtunikke ning kahes kohtuastmes mõisteti Rakvere lähedal kütuseterminali pidavalt Roodevälja Terminal OÜ-lt seetõttu välja 635 000 eurot.

Kriminaalasjas Viru maakohtu Rakvere kohtumajas peetud avakõnedes ütlesid kohtualused kui ühest suust, et nad ei saa süüdistusest aru. Loomulikult ei tunnistanud nad end ka süüdi.

Liigne agarus ja ootamatu kingitus

Tartu skandaalsele ärimehele Aivo Pärnale kukkus sülle vaat et elu võimalus: avalikkusele pigem tundmatu seadusepügal tegi talle potentsiaalselt 755 000 euro suuruse kingituse.

„Tegemist on aferistiga. Helistasin Pärnale ja rääkisin, et tule nüüd mõistusele, ma ei tunnegi sind. Et mis kahju sa oled saanud, aga see oli täiesti mõttetu jutuajamine. Piltlikult öeldes kukkusin ma mitte millegi eest orki,“ ütleb teine Tartu ettevõtja Heiti Salumets, kellelt Pärn hiigelsummat nõuab.

Pärn aga naerab selle jutu peale. „Kes tal käskis sellist pakkumist teha? Salumets on jõukas mees ja tal on hulga kinnistuid, no mis eksperimenti ta tegi. Ta ei saa öelda, et oli nii loll.“

Kuidas täiesti uskumatu sündmuste käik arenes, loe siit.

Kuidas sanktsioonidest mööda nihverdada

Kriitilised relvakomponendid jõuavad Eesti ettevõtjate osalusel kergesti Venemaale, näitas Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti eksperiment.

Aasta pärast sanktsioonide kehtestamist mikroelektroonikale on Lääs sunnitud tunnistama, et piirangute mõju jäi lühiajaliseks: mikrokiibid jõuavad ümbersõitudega jätkuvalt Venemaale. Lääne mikrokontrollerite (laialdaselt kasutatavad elektroonikakomponendid, n-ö targad kiibid – toim) tootjad ei suuda samuti jälgida kõiki kanaleid, mille kaudu nende toodang liigub.

Eesti maksu- ja tolliamet (EMTA) püüab hoolikalt kontrollida kõiki, kes üritavad eksportida sanktsioneeritud kaupa teisele poole Euroopa Liidu idapiiri. Vastusena sellele korraldavad ettevõtjad oma tarneid ümber nii, et ei peaks Euroopa tolliga tegelema.

