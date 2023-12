Uudised

Äripäev

11. detsember kell 16:15 Kuula







Raadiohommikus: Infortar, Ragn-Sells, Raitwood ja Eesti idufirmad Ugandas ning Brasiilias

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sellsi juht Kai Realo räägib raadiohommikus kliimakonverentsist. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime muljeid maailma kliimakonverentsilt COP28 ja vestleme seal kohal olnud Eesti ettevõtjatega. Ajame juttu Ragn-Sellsi juhi Kai Realo, Raitwoodi juhi Ivar Dembovski ja idufirma 1MTN asutaja Kristjan-Paul Raudega.

Äripäeva turundusportaal Best Marketing saab sel nädalal 20aastaseks. Ajame juttu kahe inimesega, kes oli kaks aastakümmet tagasi turundusuudiste keskmes ja kes ka täna on valdkonnas olulised tegijad.

Mart Mikk on täna Infortari turundusjuht. Räägime temaga sellest, kuidas turundus on 20 aastaga muutunud ja millised oli suurimad kommunikatsiooniväljakutsed Infortari IPO korraldamisel.

Maarika Honkonen on täna Tallinna Sadama nõukogu liige ja juhtimiskonsultant, 20 aastat tagasi tõi ta turule Baltika uue brändi Monton. Maarikaga räägime sellest, miks Baltikal ei õnnestunud globaalses moetööstuses läbimurret saavutada, ja ka sellest, kuidas Eestisse rohkem turiste tuua.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". SEB panga juhatuse esimees Allan Parik ja ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas vaatavad sisuturundussaates tagasi möödunud aastale: kuidas läheb eraisikutel ja ettevõtetel ajal, mil pangad teenivad rekordkasumeid? Miks otsustas SEB hakata eraklientide arvelduskontodele intressi maksma? Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas on lood rahva rahavarudega ning kas meil läheb Baltimaade vaates hästi või halvasti.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Tänases saates vaatame sisse noorte investor Toomaste portfelli. Täpsemalt avavad nii endised kui praegused börsitoimetuse praktikandid oma investeerimisstrateegia.

Külas on endine börsitoimetuse praktikant Rudolf Stenar Saluoks, kes on tänaseks jõudnud Enlight Researchi analüütiku rolli ning avab kuumimaid aktsiavihjeid ka eksperdi pilgu läbi. Samuti on stuudios värsked börsitoimetuse liikmed Carmel Poom ja Diana Tiidema, kellega teeme juttu nii krüptovaluutadest, kinnisvarast, aga ka USA ja Tallinna aktsiaturust. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Andre Anni.

12.00–13.00 "Tervisetark". Saates selgitab Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst-õppejõud Pilleriin Soodla, milliste viiruste tüsistusena võib tekkida pneumokokk-infektsioon, milliseid kaebuseid see võib tekitada ning miks ja kellele see on eriti ohtlik. Samuti tuleb juttu sellest, kes kuuluvad haiguse riskirühma, kes saavad tasuta vaktsiini ning kuidas üldse end nakkuste eest võimalikult hästi kaitsta.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Ehitusektori seis pole kiita ja see tekitab osapooltes hirmu tuleviku eest. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatus saatis hiljuti turuosalistele pöördumise, et ehitulepingud on tellija poole kaldu. Sellega püüavad tellijad lepingutes maandada praeguses segases olukorras enda riske, kas siis teadmatusest või ka panga nõudmisel.

Saates räägime, mida võiks ehituslepingutes muuta, et nad oleksid rohkem tasakaalus ja vähendaksid ehitajatele pandud riske. Samuti anname saates ülevaate ehitusturu olukorrast, arengutest, tööturust ja sellest, kuidas tõhustada protsesse ja innovatsiooni. Külas on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad Indrek Peterson ja Raivo Rand. Saadet juhib Teeli Remmelg.

15.00–16.00 "Turismitund". Räägime tootearendusest turismivaldkonnas. Täpsemalt uurime, kuidas kaks turismiettevõtjat oma olemasolevat teenust muutsid või täiesti uue teenuse lõid. Saate esimeses poole tuleb juttu sellest, kuidas ja miks tootearendusega tegelema hakkasid, kui aja- ja rahakulukas protsess kujunes ning mis oli tagasi vaadates kogu ettevõtmise laiem mõju.

Saate teises pooles räägime laiemalt ettevõtluskeskkonna teemadel, uurime, kuidas möödus suvi, kuidas planeerivad järgmist aastat ja kuidas on ettevõtjad meelestatud madalhooaja eel.

Sellest, kuidas loodi ökomaja majutuspakett ja prügipüük jõelt, räägib saates Sauga Kaluriküla peremees Jakob Kose ning Hämsa maheresto ja heaolukeskuse perenaine Ulvi Parksepp räägib, kuidas kõrtsist sai maheresto. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.