Kõlvart andis endisele rivaalile koha haigla nõukogus

Swedbanki pensionifondid jätkavad investeerimist mullu rallinud sektorisse

Tehnoloogiasektor on ka sel aastal huvitav ja on eeldusi, et aktsiaturud teevad ka tänavu korraliku tulemuse, rääkis Swedbanki Investeerimisfondide juht Age Petter Äripäeva raadios.

