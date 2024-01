Uudised

Raadiohommikus: lagunev Keskerakond, eestlaste lemmik sekslelud ja abiellumine

Keskerakonna liige ja riigikogu fraktsiooni esimees Tanel Kiik kaalub parteist lahkumist. Foto: Liis Treimann

Nädala viimases raadiohommikus räägime Tanel Kiigega poliitikast, kuuleme Mihhail Kõlvarti arvamust erakonna lagunemisest, külla tuleb Õnnepalee juhataja ning kuuleme eduka Ulaka Kaunitari kaupluse uue aasta plaanidest.

Neljakordse gaselli Ulaka Kaunitari omanik Kirki Kubri räägib reede hommikul Äripäeva raadios, kuidas möödus läinud aasta sekslelusid ja erootilist pesu müüval poel ning millisena nähakse tulevikku.

Helistame veel Keskerakonda kuuluvale Tanel Kiigele, et rääkida erakonnavahetusest.

Erakonnakaaslase lahkumise teemal jagab arvamust ka Mihhail Kõlvart.

Selle nädala algusest on võimalik ka samasoolistel paaridel esitada avaldus abiellumiseks. Milline on olnud esimestel päevadel samasooliste paaride huvi abielu vastu ja kas majanduslanguse ajal tõesti tõuseb ka lahutuste hulk? Neile küsimustele vastab Õnnepalee juhataja Kristi Kail.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–11.00 "Äripäev eetris". Saates käivitub uus aasta kohaliku poliitikaelu laineharjal. Miks lahkuvad nimekad liikmed Mihhail Kõlvarti juhitavast Keskerakonnast ja millega see lõpeb? Tallinnas võimu juurde pääsenud sotsid on kritiseerinud kõvasti linnaettevõtete nõukogusid, mis on suuresti mehitatud keskerakondlastega ning sageli parteiliikmetest pensionäridega. Eile sotside juurde üle kolida lubanud Tanel Kiik sai alles paari päeva eest ise samuti Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu toolile. Kas sotside üritus magusaid linnafirmade nõukogude kohti puhastada on lõppenud lihtsalt sellega, et juurde on suudetud surada ka oma liikmeid?

Lisaks vaatame, kui hoogsalt käib juba kampaania kevadisteks Euroopa Parlamendi valimisteks ning kuidas käivad kokku külm ilm ja elekter. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Lauri Leet, Kristjan Pruul ja Mari Mets.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saates räägime lähemalt organisatsiooni arengumudelist ja süsteemse juhtimise olulisusest tulemuslikkuse suurendamisel. Uurime, kuidas saavutada sünergia strateegilise juhtimise, inimeste juhtimise ja protsesside juhtimise vahel, kuidas luua tasakaal ja ühendada need valdkonnad nii, et need toetaksid üksteist, viiksid organisatsiooni tervikuna uuele tasemele ja aitaks tulemused koju tuua. Pakume ka praktilisi soovitusi ja tööriistu, mis aitavad süsteemsust ettevõttes suurendada.

Saate külaliseks on juhtimiskonsultant, coach ja koolitaja Kristjan Rotenberg. Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Kipitavad, punetavad või hoopis vesised silmad viitavad levinud probleemile, nimelt kuivale silmale. Miks tuleb silmade kuivust kiiresti leevendada, millised silmatilgad üldse valida, mida tuleks arvesse võtta külma ilmaga silmatilkade kasutamisel ning mis juhtub siis, kui silm tilkadega üle ujutada, selgitavad saates Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning optometrist ja Systane’i silmatilkade esindaja Triin Speek.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg. Saade oli eetris möödunud aasta detsembris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.