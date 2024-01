Raadiohommikus: firmamatja vähetuntud skeemist, veiniärist ja majandusprognoosist

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen räägib hommikuprogrammis ettevõtte majandusaasta tulemustest ja majandusprognoosist. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Töönädala eelviimase päeva hommikul ilmub Äripäevas lugu firmamatjast, kes üllatava skeemi abil on pääsenud nii ärikeeldudest kui ka võlausaldajatest. Artikli autor Kristjan Kurg aitab vaadata selle keeruka loo sisse ning seletab lahti, kus Eesti riigi seadused skeemimeistri tabamiseks lühikeseks on jäänud.

Populaarse veinipoodide keti eDrinks turundusjuhi Katrina Ojaveega tuleb juttu kaupluste sulgemisest ning veinimüügiärist alanud aastal.

Räägime ka sellest, miks on Lääne-Viru maakond otsustanud luua omale brändi ja kohaturundusstrateegia ning kuidas sellega maakonda uusi elanikke ja ettevõtjaid soovitakse meelitada. Vastuseid aitavad leida avalike suhete juht Pärtel Vurma ja loovjuht Andrus Lember disainiagentuurist Velvet.

Värskeid majandusaasta tulemusi ning uut majandusprognoosi kommenteerib SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Hommikuprogrammi veavad Gregor Alaküla ja Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saade on seekord pühendatud väikeettevõtetele. 5. märtsil toimub Viimsi Artiumis väikeettevõtlusele pühendatud konverents-mess SÜDI 2024, kus väikeettevõtjad saavad kuulata inspireerivaid kogemuslugusid, tutvuda teiste ettevõtete toodanguga, küsida nõu suurtelt ettevõtetelt ja üksteisega suhelda.

Saates on külas EVEA president Ille Nakurt-Murumaa, kellega tuleb jutuks konkurss "Eesti ettevõtlik vaim 2023", kuhu saab veel täna oma kandidaate esitada. Veel räägime sellest, millised on täna suurimad probleemid ja väljakutsed väikeettevõtluses ja samuti see, mis on selles valdkonnas Eesti hästi.

Saate teises pooles räägime Cäty Õunlooga Finora pangast sellest, millised võimalused on väikeettevõttel pangast laenu saada. Selgub, et mineviku probleemid ja ettevõtte "kirju taust" võib hoopis osutuda positiivseks teguriks laenuotsuse kaalumisel, sest näitavad ettevõtte võimekust raskest olukorrast välja tulla. Saatejuht on Hando Sinisalu

11.00–12.00 „Fookuses: tark tööstus“. Saates on külas digiekspert ja Leanest OÜ juht ning aasta tehase konkursi žürii liige Marko Saviauk, kellega räägime tööstuse olukorrast ja digitaliseerimisest.

Saviauk märgib saates, et keerulisest majandusolukorrast hoolimata jätkavad paljud tööstusettevõtted investeerimisest tarkadesse lahendustesse, sest see on lahendus, mis aitab kulusid kokku hoida. Saates on fookuses ka tehisintellekti kasutamine tootmises ja küberjulgeolek. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00–14.00 „Ruutmeetrite taga“. Saates on teemaks elukondlik üüriturg: mis üüriturul toimub, millised on arengud uusarendustes ja järelturul ning millised on turu perspektiivid.

Üüriturgu analüüsivad LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim ja Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman. Räägitakse nii uusarendustest kui ka järelturust ning arutletakse, millist tähendust omab üüriarendus eluasemete arendajale. Tuuakse ka välja, millistele omadustele peab vastama eduka üüriprojekti üürikorter, lahatakse arendajate ja suurinvestorite suhteid ning prognoositakse, mis ootab üürikorterite turgu ees aastal 2024 ja kes on võitjad, kes kaotajad. Saatejuht on Kinnisvarauudised.ee toimetaja Siim Sultson.

15.00–16.00 "Kultuur veab majandust". Külas on Eesti Filharmoonia kammerkoori tegevjuht Esper Linnamägi ja ettevõtte Nordnet juht Madis Laansalu. Omavahelise koostöö kaudu on mõlemal osapoolel tekkinud arusaam, et Eesti maksusüsteem ei soodusta kultuuri toetamist. Kultuuri toetamist maksustatakse ettevõtja jaoks justkui palga maksmist.

Lisaks leiavad mõlemad osapooled, et sporditoetuse kõrval võiksid saada ettevõtted erisoodustusmaksuvabalt toetada ka töötajate kultuuritarbimist.

Kuigi maksusoodustustest on kirjutatud ka kultuuri arengukavas, siis pole jõutud tegudeni.

Saates räägitakse veel sellest, miks peaks kultuuri toetama ka paadunud kapitalist ja kuidas on koorilaul panustanud Nordneti arengusse. Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.