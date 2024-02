Uudised

Äripäev

20. veebruar kell 12:38







Kaitsepolitsei pidas kinni siseministri auto lõhkumises kahtlustatavad

Siseminister Lauri Läänemetsa lõhutud auto eelmise aasta detsembris. Foto: Martin Ahven, Õhtuleht/Scanpix

Kaitsepolitsei on detsembrist veebruarini pidanud kinni 10 kahtlustatavat, keda on alust kahtlustada Vene eriteenistuse ülesandel tegutsemises, nende seas on arvatavalt ka ministri ja ajakirjaniku auto lõhkujad.

Kriminaalmenetluses praegu kogutud andmed viitavad, et Vene eriteenistus on koordineerinud Eesti julgeoleku vastast hübriidoperatsiooni, millesse kaasas tänaseks kinni peetud kahtlustatavad. Kaitsepolitseile teadaolevalt oli selle eesmärk Eesti ühiskonnas hirmu külvata ja pingeid tekitada.