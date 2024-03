Tugevate innovaatorite sekka jõudmiseks on Eestil mitu sammu minna

Euroopa Innovatsiooni tulemustabeli alusel on Eesti mõõdukas innovaator. Meist eelpool on enamasti Põhjamaad ja esimesel kohal oli viimati Taani. Kui digitaliseerimisega on meil lood hästi, siis rohetehnoloogias on meil veel pikk tee minna, selgub saatest “Juhtimisaudit”.

