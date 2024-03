Artikkel

Kohtla põlevkivi kaevandamas. Paremal üleval insener Märt Raud 1925. aastal. Foto: Jelena Tsenno

Aleksei Šiškin

24. märts kell 8:00

Kohtla-Järve esimesel loomispäeval: kuidas algas põlevkivibuum Ida-Virumaal

Eestimaa uhkust – põlevkivitööstust – seostatakse sageli nõukogude ajastu tööstusarenguga. Kuid tegelikult tekkis see tööstusharu ja saavutas oma õitsengu juba 1920ndatel ja 1930ndatel. See oli inseneri ja ettevõtja Märt Raua teene, kes maksis oma eduka ettevõtmise eest eluga.

See, et Kirde-Eestis on „tõrvaga immutatud pruun muld“, oli teada juba vähemalt 1791. aastast, mil Königsbergi teadusajakiri kirjutas Läänemere kildadest.