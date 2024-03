Laevaehitaja paneb Raplamaa tehasesse 14 miljonit

Fjodor Berman: mina oleksin sõja eile lõpetanud

Kontsern BLRT Grupp on üks väheseid Eesti ettevõtteid, mis jätkab tegevust Ukraina territooriumil pommirünnakute all olevates linnades. Sõda on mõjutanud ettevõtte tegevust mitmel tasandil, selle juht Fjodor Berman tunnistab, et on ka ise muutunud.