Hullumeelne seiklus: autoga läbi Euroopa ja Aafrika

Sõites läbi erinevaid külasid sai Rakkest pärit Andri Sirp aru, kui hästi meil siin Eestis tegelikult läheb. Foto: Martin Vaga

Ühel päeval tekkis sõpradel hullumeelne idee osaleda rallil, mis viib nad läbi Euroopa ja Aafrika, kirjutavad Lääne-Virumaa Uudised.

„Kuna oleme omal käel erinevatel sõitudel ja kohtades käinud, siis sealt see huvi tekkis,“ rääkis Rakkest pärit ettevõtja, endine autosportlane Andri Sirp.

Sarnaseid sõite üle maailma tegelikult ei toimu väga palju. Õigemini neid ei olegi. „See on nagu vaese mehe Dakari,“ naeris Andri, kes oli ettevõtmise initsiaator oli. Andri Sirp, Janar Dede, Kaspar Mattisen on Väike-Maarja valla mehed, kaasa haarati ka pealinna mees Martin Vaga, kellega Andri Sirp on aastaid koos võistelnud. „Mina enam küll rallit ei sõida, aga tema küll,“ sedastas Sirp ja selgitas, et vahetult enne registreerimist tuli lihtsalt kiirelt otsustada. „Eks neid kambajõmme oleks rohkemgi olnud,“ ütles Sirp. Kohad täitusid kolme päevaga ja täna on avatud eelregistreerimine juba 2026. aasta võistlusele.

Kokku osales 350 sõidukit, umbes 1100 inimest. Eestist kaheksa ekipaaži, neist võistlusklassis kolm tiimi. Lisaks numbri all kaheksa startinud Andcarile ka meeskonnad Minek ja Põhjakonn.