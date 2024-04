Uudised

Äripäev

10. aprill kell 11:32







Tallinna linnavalitsus: oleme detailplaneeringutega läinud kiiremaks

Tallinna abilinnapea ja praegu linnapea kohuseid täitev Madle Lippus näeb, et töökorralduslikud muudatused kiirendavad detailplaneeringute menetlust. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnavalitsus on esimeses kvartalis teinud otsused 11 detailplaneeringu puhul, kiirendades mullusega võrreldes tempot kaks korda.

Linnavalitsuse teatel on linnaplaneerimise amet alates eelmisest aastast rakendanud töökorralduslikke muudatusi, et kiirendada planeeringute menetlusprotsessi. Detailplaneeringute algatamist on lihtsustatud ning korrastatud planeeringute registri statistikat, et saada parem ülevaade menetluste hetkeseisust ja protsessi kitsaskohtadest.