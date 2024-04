Linnaarhitekti soovitus arendajatele: kiiremaks ehituseks palgake pädevaid töötajaid

Veebruaris toimunud kinnisvarakonverentsi detailplaneeringute menetlemisele keskenduv aruteluring “Kolm linna, kolm praktikat ja perspektiivi. Kuidas saavutada kiire planeering, kiire arendus?”.

Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera annab arendajatele kiire ja valutu detailplaneeringu saavutamiseks kaks nõuannet: idee olgu alustades selge ja arendajapoolne planeerija tehku tööd hästi.

Tintera sõnul on Tartu Tallinnast küll väiksem, struktuurid õhemad ja kõik on lihtsam, kuid sellegipoolest tuleb ette, et detailplaneeringud jäävad venima. Esimeseks põhjuseks on tema sõnul arendajate pidev meelemuutus.

„Kui arendaja või huvitatud isik muudab protsessi jooksul ideed või soovi, mida tahab, siis see pidurdab kõike oluliselt. Idee peaks olema selge enne, kui alustad,“ sõnas Tintera Äripäeva kinnisvarakonverentsi laval.

„Samuti on meil üha enam kogemusi, kus arendaja palkab endale ebaprofessionaalse planeerija. Sellise, kes tegelikult ei viitsi tööd teha ja saadab linnavalitsusse pooliku lahenduse, oodates, et ametnik ise täiendab. See aga tähendab seda, et nemad ei pea siis tegema tööd, mille jaoks nad on tegelikult palgatud. See pidurdab oluliselt kogu protsessi,“ tõdes Tintera.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on ka nende ootus arendajatele, et nendes ettepanekutes, millega linna juurde minnakse, oleks läbi mõeldud algne soov.

Lippuse sõnul on ka arendajatele tuska teinud detailplaneeringu protsess üle vaadatud ja tehakse konkreetseid samme, et see pealinnas lihtsamaks teha. „Näiteks kui seni on algatamine võtnud kaua aega, sest pidi tooma läbimõeldud tehnilise joonise, siis seda enam vaja ei ole. Oluline on üldine maht, korruselisus, krundi suurus ja paiknemine,“ selgitas Lippus tehtud töö tagamaid.

Kuidas läheb linnaplaneerimisega Pärnul ja milliseid kitsaskohti on Tallinnal veel plaanis harutama hakata, kuuleb saatest „Lavajutud“. Aruteluringi modereeris Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.