Reformierakondlane leidis Tallinnast teedeehitajatele juba kümneid miljoneid

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel-Peeter Pere. Foto: Liis Treimann

Linna taristuehituse eest vastutava Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti suurim probleem on see, et neil jääb raha üle, rääkis ametisse sisse vaadanud reformierakondlane Pärtel-Peeter Pere.

“Keskkonna- ja kommunaalameti haldusalas suudavad nad kuskil 60 protsenti enda investeeringute rahast realiseerida. 40 protsenti ‒ kümned miljonid ‒ jäävad kasutamata, sest linn ei suuda planeerida, sest keskkonna- ja kommunaalamet on halvasti mehitatud,” rääkis Pere, kes on Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus viitas Pere teistelegi Keskerakonna Tallinna valitsemise ajal tehtud vigadele, kuid pakkus ka lahendusi, kuidas saaks teha detailplaneeringute menetlemise kiiremaks, korraldada autoliiklus sujuvamaks, muuta ühistransport mugavamaks ja soosida ettevõtlust.

Intervjueeris Viivika Rõuk.