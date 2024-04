Uudised

Raadiohommikus: tippjuhtide värbamine, noorte palk ja börsitulemusi

Neljapäeval on oodata mitme Tallinna börsifirma esimese kvartali tulemusi. Tallinki tulemustele jagab kommentaare Tallinki juht Paavo Nõgene. Foto: Liis Treimann

Neljapäeva hommikuprogrammis tuleb juttu tippjuhtide värbamisest, noorte palgaootusest ning mitme börsifirma tulemustest.

Viimased kuud on toonud uudiseid, et mitu tippjuhti vahetab töökohta. Fontese partner Eva Lelumees annab sissevaate, millega veendakse tippjuhte liituma uue kollektiiviga ning mis põhjustel on praegu vastutavatel positsioonidel liikumisi rohkem.

Kolmapäeva hommikul ilmus Äripäeva lugu, kus noored tudengid jagasid enda ootusi töö ja palga osas. Loo autor Stiine Reintam ning inseneeriatudeng Kristjan Taimla avavad teemat.

Arco Vara juht Miko Niinemäe räägib seisust kinnisvaraturul, esimese kvartali tulemustest ning ühe koha peal passivast aktsiast.

Hommikuprogrammi veab Eget Velleste. Uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saade keskendub tervisele ja heaolule. Stebbyst leiab ainulaadseid pakette, millega saab ettevõte oma töötajatele pakkuda tervisekindlustust maksuvabastuse piirides. Stebby kindlustustoote juht Algor Orav ja ERGO ravikindlustuse riskijuht Janika Lüüs-Likk räägivad, kui oluliseks tööandjad töötaja tervisekindlustust peavad ja millised ettevõtted teenusest võidavad.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

11.00–12.00 “Luubi all”. Seekordses saates võtame vaatluse alla skandaalse ehituspundi Eviko tegelased läbi vaat et paari viimase aastakümne. Kes nad on ja millega hakkama saanud? Kirju minevik peidab endas nii mõndagi huvitavat!

Saate teises osas räägime aga sellest, kuidas käib või paistab käivat äritegemine Venemaaga. Sõda on kestnud enam kui kaks aastat, aga on ettevõtjaid, kes ajavad äri Venemaal endiselt edasi. Või siis võib kahtlustada, et nad seda mingil moel teevad. Millest see kõik märku annab, arutame saates.

Stuudios on ajakirjanikud Koit Brinkmann, Kristjan Kurg, Kristel Härma ja Pille Ivask.

12.00–13.00 “Digitark äri”. Saates arutavad raamatupidamisbüroode juhid ja valdkonna arvamusliidrid e-arvete kohustuslikuks muutmise teemal. Saade on salvestatud konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös 2024?”

Uurime, millise kivi alla on koer maetud, et ettevõtted vabatahtlikult e-arveid kasutusele ei võta ning kas ja kuidas on mõistlik e-arved kohustuslikuks muuta.

Vestlusringis osalevad Askendo raamatupidamisbüroo juht Imre Pralla, raamatupidamisbüroo Grow tegevjuht ja partner Ulvi Tallo, finantsprotsesside digiteerimise entusiast Grete Michelson ning Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.

Arutelu juhib koolitaja ja mälutreener Tauri Tallermaa.

13.00–14.00 “Õppetund”. Mikrokraadiprogrammid on üsna lühikese ajaga leidnud kindla koha Eesti kõrgharidusmaastikul ning on õppijate poolt hästi vastu võetud. Eesti Energia ja Tartu Ülikooli koostöös on sündinud täiesti unikaalne ettevõtte oma töötajatele suunatud mikrokraadi formaadis arenguprogramm, mille telgitaguseid saates avame. Saatekülalised on Merilin Metsma, Eesti Energia arengupartner, Urmas Uiboaid, Eesti Energia töökeskkonna ja heaolu valdkonna juht ning Kurmet Kivipõld, Tartu Ülikooli juhtimise kaasprofessor ja juhtimise õppetooli juhataja.

Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Teabevara sai aprillis 26aastaseks. Sel puhul räägime, kuidas teabevara valmib, kes seda teevad ja kas muljetavaldava edulooga sünnipäevalapse seltskonnas on näiteks ka midagi naljakat juhtunud. Stuudios on Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk, teabevara projektijuht Eve Noormägi ja teabevara müügijuht Aleksandra Kogerman.

Vestlust juhib Äripäeva teabevara juht Heidi Saar.

