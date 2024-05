Artikkel

FT: luureteenistused hoiatavad Venemaa sabotaaži eest üle Euroopa

Kreml on viimasel ajal muutnud sagedasemaks enda hübriidrünnakuid Euroopas, väidavad Euroopa luureteenistused. Fotol on Kremli ühe torni otsas asuv punane täht. Foto: Chine Nouvelle / SIPA / Scanpix

Euroopa luureteenistused on hoiatanud oma riikide valitsusi, et Venemaa kavandab vägivallaga sabotaaži üle Euroopa, liikudes lääneriikide vastu suunatud püsivasse konflikti, vahendab Financial Times.

Luureteenistused usuvad, et Venemaa on juba alustanud ettevalmistusi saladuskatte all Euroopas asuva taristu pommitamiseks, süütamiseks ja kahjustamiseks, tehes seda nii otse kui ka vahendajate kaudu.